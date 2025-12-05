Wehrpflicht in Hechingen: So stehen die Schulen zum Streikaufruf

Die geplante Hechinger Schüler-Demo gegen die Wehrpflicht auf dem Obertorplatz wurde abgesagt. Wie gehen die Schulen mit dem Streikaufruf um?

Doch keine Demo gegen die Wehrpflicht gab es am Freitag auf dem Hechinger Obertorplatz. Das Schülerkomitee „Schulstreik gegen Wehrpflicht“, das zur Beteiligung an der bundesweiten Initiative aufgerufen hatte, sagte die Kundgebung kurzfristig wieder ab, nach eigener Darstellung „aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten“. Streikende Hechinger Schülerinnen und Schüler beteiligten sich stattdessen an der Tübinger Kundgebung.

Wie sind Hechinger Schulen mit dem Streikaufruf umgegangen? Haben sie vielleicht darauf hingewirkt, die Demo zu unterbinden? Melanie Dreher, Schulleiterin des Gymnasiums, antwortet auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ich habe alle Eltern am Donnerstagmorgen über die von einem Schülerkomitee geplante Kundgebung und über die schulrechtlichen Vorgaben (Abwesenheit aufgrund Streikteilnahme gilt als unentschuldigtes Fehlen) informiert. Ob diese Information zur Absage der Kundgebung beigetragen haben, entzieht sich meiner Kenntnis.“

Keine Interventionen von Schulseite

Arndt Beyer, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Hechingen, betont: „Von Seiten der Schule gab es keine Interventionen, die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an der Demonstration aktiv zu unterbinden. Eine generelle Freistellung zur Teilnahme an der Demonstration wurde zwar nicht erteilt. Es wurden aber – außer der Wertung der etwaig verpassten Unterrichtszeit als unentschuldigte Fehlzeit – auch keine weiterreichenden Konsequenzen bei Teilnahme an der Kundgebung angedroht. An der Schule haben wir keine besondere Dynamik in der Schülerschaft wahrgenommen, die Kundgebung im großen Stil zu unterstützen.“

Streik kein großes Thema an Realschule

Beyer sieht indes Chancen, mit dem Streikaufruf konstruktiv umzugehen. „Aus unserer Sicht“, so schreibt er, „bietet der Aufruf zur Demonstration eine ,pädagogische Steilvorlage’, um mit unseren Schülerinnen und Schülern über die Themen Meinungsfreiheit/(wehrhafte) Demokratie/Rechtsstaat usw. ins Gespräch zu kommen.“

Kein großes Thema war der Streikaufruf an der Hechinger Realschule nach Darstellung von Rektor Stefan Hipp. „Wir sind“, so erklärt er, „Anfang der Woche durch die Jugendsachbearbeiterin der hiesigen Polizeidienststelle darüber informiert worden, dass eine Demo in Hechingen angekündigt ist. Da mir an unserer Realschule im Verlauf der Woche jedoch keinerlei Aufruf beziehungsweise Werbung seitens der Schülerschaft bekannt war, sahen wir keine Notwendigkeit, das Thema schulisch aufzugreifen.