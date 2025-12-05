Wehrpflicht in Hechingen: So stehen die Schulen zum Streikaufruf

Die geplante Hechinger Schüler-Demo gegen die Wehrpflicht auf dem Obertorplatz wurde abgesagt. Wie gehen die Schulen mit dem Streikaufruf um?
Doch keine Demo gegen die Wehrpflicht gab es am Freitag auf dem Hechinger Obertorplatz. Das Schülerkomitee „Schulstreik gegen Wehrpflicht“, das zur Beteiligung an der bundesweiten Initiative aufgerufen hatte, sagte die Kundgebung kurzfristig wieder ab, nach eigener Darstellung „aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten“. Streikende Hechinger Schülerinnen und Schüler beteiligten sich stattdessen an der Tübinger Kundgebung.