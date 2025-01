Nagold erlebte Anfang letzten Jahres einen bewegenden Moment: Mehrere tausend Menschen versammelten sich in den Straßen, um gemeinsam für Demokratie, Freiheit und gegen Extremismus einzustehen.

Die Organisatoren und Teilnehmenden waren sich schnell einig: Solche Aktionen dürfen nicht einmalig bleiben. Demokratie brauche Engagement – jeden Tag. Besonders in einer Zeit, in der sie von vielen Seiten bedroht wird, brauche es Menschen mit Mut, die für ihre Werte eintreten.

Aus diesem Bewusstsein heraus wurde das Aktionsbündnis „Wehrhafte Demokratie Nagold“ gegründet. Der Name ist Programm: Gemeinsam setzen sich die Beteiligten „für den Schutz und die Stärkung demokratischer Werte“ ein. Sie stehen auf „gegen Extremismus, Intoleranz und jede Form von Hass“ – und für ein „friedliches, gerechtes Miteinander“.

Menschen erreichen, Herzen berühren

Ein zentrales Anliegen des Bündnisses ist es, die Öffentlichkeit aufzuklären und für die Bedeutung von Demokratie zu sensibilisieren. In einer Pressemitteilung teilt das Aktionsbündnis mit: „Ein erster Erfolg war der Infostand am Europaplatz im Mai. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen – ein Austausch voller Offenheit, Neugier und Hoffnung.“

Der Infostand des Aktionsbündnisses am Europaplatz im Mai Foto: Baumeister

Nun steht die nächste Aktion bevor: Die Plakatausstellung „Mein Name ist Mensch – 75 Jahre Menschenrechte“. Unter der Leitung von Reinhard Mast wird diese Ausstellung am 28. Januar, um 17 Uhr im Nagolder Rathaus eröffnet. 30 Plakate, die die universellen Menschenrechte thematisieren, werden an verschiedenen Orten in der Stadt zu sehen sein – in den Rathausgeschäftsstellen der Teilorte und in den Schulen.

Mit dieser Ausstellung will das Bündnis ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Demokratie setzen – „gerade jetzt, wo Polarisierung und Intoleranz zunehmen“. Die Botschaft sei klar: „Menschenrechte sind die Grundlage unseres Zusammenlebens. Ihre Bedeutung dürfen wir nie vergessen.“

Ein langer Atem für die Demokratie

Die Ausstellung soll erst ein Anfang sein. Das Bündnis weiß: „Die Verteidigung der Demokratie ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und schon jetzt werfen die Landtagswahlen im nächsten Jahr ihre Schatten voraus. Bis dahin bleibt viel zu tun – für die Demokratie, für unsere Freiheit, für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch respektiert wird.“

Das Aktionsbündnis „Wehrhafte Demokratie Nagold“ sei bereit, diesen Weg zu gehen. Denn: „Demokratie lebt von uns allen – von unserer Courage unserem Engagement und unserer Entschlossenheit.“