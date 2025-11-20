Linken-Chef Jan van Aken will junge Menschen mit einem Ratgeber zum Thema Wehrdienst unterstützen. Einen ersten Tipp hat er schon jetzt.
Berlin - Linken-Chef Jan van Aken hat angesichts der Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung angekündigt, dass seine Partei einen Ratgeber herausbringen wolle, "wie man sich am besten vor dem Militärdienst drückt". Dem Nachrichtenportal "t-online" sagte er: "Es gibt viele gute Erfahrungen, die wir gerne mit der Jugend teilen, die einfach keinen Bock hat, sich in eine Uniform pressen zu lassen."