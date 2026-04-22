Wegzug der Seidel-Klinik: Bad Bellingen verliert ein „wichtiges Aushängeschild“

Die Bad Bellinger Seidel-Klinik zieht in die Räume der früheren Helios-Klinik in Breisach. Auch die Frage, was anschließend mit dem Gebäude passiert, bewegt die Gemüter.
Die Nachricht, dass die Seidel-Klinik einen Umzug nach Breisach plant, hatte Anfang des Jahres für einen Paukenschlag und Bestürzung im Kurort gesorgt. Inzwischen ist es offiziell: Der Klinikbetreiber Mediclin wird zur Jahresmitte den Bad Bellinger Standort nach Breisach verlagern und in die frühere Helios Rosmann Klinik einziehen. Die Helios-Klinik ist seit März geschlossen.