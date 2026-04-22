Wegzug der Seidel-Klinik: Bad Bellingen verliert ein „wichtiges Aushängeschild“

Die Bad Bellinger Seidel-Klinik zieht in die Räume der früheren Helios-Klinik in Breisach. Auch die Frage, was anschließend mit dem Gebäude passiert, bewegt die Gemüter.

Die Nachricht, dass die Seidel-Klinik einen Umzug nach Breisach plant, hatte Anfang des Jahres für einen Paukenschlag und Bestürzung im Kurort gesorgt. Inzwischen ist es offiziell: Der Klinikbetreiber Mediclin wird zur Jahresmitte den Bad Bellinger Standort nach Breisach verlagern und in die frühere Helios Rosmann Klinik einziehen. Die Helios-Klinik ist seit März geschlossen.

Den entsprechenden Mietvertrag für die Nutzung des Gebäudes haben das Unternehmen Mediclin und die Stadt Breisach am Rhein dieser Tage unterschrieben. Der Klinikbetreiber hat für einen Zeitraum von 13 Jahren einen Großteil des Rosmann-Krankenhauses in Breisach angemietet, mit Option auf Verlängerung um sieben Jahre.

Damit verliert Bad Bellingen seine interdisziplinäre Fachklinik für rheumatische Erkrankungen, Wirbelsäulenerkrankungen, neuromuskuläre Erkrankungen und chronische Schmerzerkrankungen.

Umzug ab Juli

Mediclin ist ab dem 1. Juli offiziell Mieter der Klinik in Breisach. Der Umzug soll ab dann sukzessive stattfinden. Wann genau die ersten Patienten in Breisach aufgenommen werden können, sei indes noch nicht ganz klar, teilt die Pressestelle der Mediclin Unternehmenszentrale in Offenburg auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Bittere Nachricht

Für Bad Bellingen ist die Nachricht des Weggangs bitter. Ende Januar hatten Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats und die Familie des Klinikgründers Dr. Alfred Seidel noch an Mediclin appelliert, die Schließung des Standorts Bad Bellingen abzuwenden. In einer Pressemitteilung äußerten sie damals ihr Unverständnis, dass der Konzern den Traditionsstandort aufgeben wolle. Schließlich habe sich die Mediclin Seidel-Klinik in den vergangenen 55 Jahren in Bad Bellingen hervorragend entwickelt, wurde argumentiert. Familie Seidel hatte die Fachklinik für Akutmedizin und Rehabilitation vor 25 Jahren an die Mediclin-Gruppe verkauft.

Erneuter Aderlass

Was der Wegzug für Bad Bellingen bedeutet, wurde ebenfalls deutlich gemacht: Denn die Akut- und Reha-Klinik sei „ein wichtiges Aushängeschild des Kurorts“.

Unsere Empfehlung für Sie Bestürzung in der Kurgemeinde Mediclin Seidel-Klinik plant Umzug von Bad Bellingen nach Breisach Mediclin beabsichtigt, die Bad Bellinger Fachklinik für Akutmedizin und Rehabilitation im Gebäude der jetzigen Helios Rosmann Klinik in Breisach unterzubringen.

Mit Schließung der Seidel-Klinik erfährt das Kurgebiet einen erneuten Aderlass, nachdem bereits 2015 die Rehaklinik Sankt Marien nach einer Insolvenz des Betreibers schließen musste.

Kompletter Betrieb zieht um

In Bad Bellingen betreibt die Seidel-Klinik 63 Akut- und 48 Rehabetten. Dieselbe Anzahl soll auch in Breisach angeboten werden. „Der komplette Betrieb mit unserem gesamten bisherigen Leistungsspektrum wird nach Breisach verlagert“, erklärten die Verantwortlichen bei einem Pressegespräch anlässlich der Unterzeichnung des Mietvertrags.

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Mediclin sei bestrebt, alle Mitarbeiter an den neuen Standort mitzunehmen und dort weiter zu beschäftigen, heißt es von Seiten der Pressestelle. Folglich werde es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. „Da alle Leistungen im selben Umfang zukünftig auch in Breisach angeboten werden, besteht für den Standort Breisach mindestens derselbe Bedarf an Fachkräften“, macht das Unternehmen weiter deutlich.

Die Bad Bellinger Mediclin Seidel-Klinik zieht in die frühere Helios Rosmann Klinik in Breisach. Foto: Stadt Breisach am Rhein

Man befinde sich „in intensivem Austausch“ mit den Mitarbeitern sowie dem Betriebsrat, teilt die Pressestelle unserer Redaktion mit. Mediclin beschäftigt in Bad Bellingen etwa 100 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.

Was passiert mit Klinikgebäude?

Ungewiss ist, wie es nach dem Wegzug der Seidel-Klinik mit dem Gebäude am Hebelweg weitergeht. Das Gebäude gehört inzwischen der Patrizia Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft. „Da wir nur Mieter der Immobilie sind, können wir zur Nachnutzung sowie zu einem eventuellen Verkauf der Immobilie nichts sagen“, heißt es auf Nachfrage bei der Mediclin-Pressestelle.

Ob die rheumatologische Praxis ebenfalls nach Breisach umziehen wird, ist derzeit noch ungewiss. Foto: Claudia Bötsch

Ebenfalls unklar ist noch, wie es mit dem MVZ für Rheumatologie an der Mediclin Seidel-Klinik weitergeht. Auf die Frage, ob die rheumatologische Praxis ebenfalls nach Breisach umziehen wird, teilt die Mediclin-Pressereferentin mit: „Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten.“

Thema im Gemeinderat

Die Entwicklungen rund um die Seidel-Klinik bewegen die Bad Bellinger Gemüter. Das wird unter anderem in Beiträgen in den sozialen Netzwerken deutlich. Und auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung kam das Thema Seidel-Klinik auf den Tisch. Eine Zuhörerin äußerte im Zuge der „Bürgerfragen“ die Sorge, dass mit der Schließung der Klinik „eine große Umwälzung“ im Kurgebiet stattfinden werde. Sie trieb unter anderem die Frage um, was im Anschluss mit dem Gebäude passieren werde und welche Einflussmöglichkeiten die Gemeinde hier habe.

Privatwirtschaftliche Entscheidung

Bürgermeister Carsten Vogelpohl berichtete, dass er mit den Betreibern und anderen Beteiligten diverse Gespräche geführt habe. Er machte allerdings auch deutlich: „Letztlich handelt es sich um eine privatwirtschaftliche Entscheidung, die wir nicht beeinflussen können. Das ist leider so.“

Keine schnelle Lösung in Sicht

Gleichzeitig dämpfte er Erwartungen, dass es eine schnelle Nachfolgelösung geben könnte, da das Gebäude nicht den aktuellen Vorgaben und Standards entspreche. So gebe es in der Klinik auch mehrere Mehrbettzimmer. Dies mache es schwer, das Gebäude wieder als Klinik zu nutzen, meinte der Rathauschef.

Kauf durch Gemeinde steht nicht zur Debatte

„Ich bin realistisch: Das wird wahrscheinlich ein weiter Weg, bis das Gebäude wieder einer guten Nutzung zugeführt werden kann“, sagte Vogelpohl in diesem Zusammenhang.

Theoretisch bestünde die Möglichkeit, dass die Gemeinde das Klinik-Gebäude erwirbt. Das komme angesichts der aktuellen Finanzlage jedoch nicht in Frage, machte der Bürgermeister deutlich.

Unsere Empfehlung für Sie Bad Bellinger Finanzen Haushalt verabschiedet – Kosten steigen in fast allen Bereichen Der Bad Bellinger Gemeinderat hat den Gemeindehaushalt mit großer Stimmenmehrheit auf den Weg gebracht. Das Zahlenwerk präsentiert sich allerdings alles andere als rosig.

Vogelpohl deutete zudem in der Sitzung an, dass die Immobilieninvestmentgesellschaft, der das Gebäude gehört, das Objekt eventuell weiterverkaufe. Nach seinen Informationen könnte das Gebäude an eine andere Immobiliengesellschaft veräußert werden, die auf Gesundheitseinrichtungen spezialisiert sei.

Über die Mediclin-Gruppe

Zu Mediclin

gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn medizinische Versorgungszentren. Mediclin verfügt nach eigenen Angaben über rund 8200 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 9900 Mitarbeiter.