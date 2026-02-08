Wegweisendes Votum: Richtungswahl und wichtiges Referendum in Thailand

Reformen oder Stillstand? In Thailand kämpfen alte und neue Kräfte bei einer spannenden Wahl um die Zukunft des Landes – und um eine neue Verfassung.
Bangok - Thailand steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Rund 53 Millionen Bürgerinnen und Bürger stimmen seit dem Morgen (Ortszeit) über die politische Zukunft des Königreichs ab. Sie wählen nicht nur ein neues Parlament, sondern könnten auch in einem Referendum die Ausarbeitung einer neuen, demokratischeren Verfassung auf den Weg bringen. Insgesamt werden 500 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben. Fast 60 Parteien haben sich registriert.