1 Wahlabend im Rottweiler Gemeinderat im Dezember 2015: Oberbürgermeister Ralf Broß und der neu gewählte Bürgermeister Christian Ruf. Foto: Otto

Viele Blicke ruhen nun auf ihm: Will Bürgermeister Christian Ruf im Herbst bei der Oberbürgermeisterwahl in Rottweil kandidieren? Wir haben nachgefragt.















Link kopiert

Rottweil - Seit Dezember 2015 ist Christian Ruf Erster Beigeordneter der Stadt Rottweil. Der gebürtige Aalener, Jahrgang 1983, wurde damit Nachfolger des überraschend verstorbenen Bürgermeisters Werner Guhl.

In einer an Spannung kaum zu überbietenden Wahl im Gemeinderat hatte nach einem Patt im zweiten Wahlgang das Los entschieden. Das Glück lag bei Ruf – Andreas Haas, Fachbereichsleiter in Tübingen, unterlag. Nachdem jetzt bekannt wurde, dass Oberbürgermeister Ralf Broß schon im November zum Städtetag nach Stuttgart wechselt, stellt man sich in Rottweil die naheliegende Frage: Will Ruf es machen?

Ein gutes Team

Ruf und Broß haben sich im Laufe der Jahre zum guten Team entwickelt – diesen Eindruck von außen bestätigt Christian Ruf am Freitag ausdrücklich, als wir ihn um eine Stellungnahme bitten: "lch habe mit Oberbürgermeister Broß in den vergangenen sechs Jahren stets eng und lösungsorientiert zusammengearbeitet. Das einheitliche Auftreten der Verwaltung nach außen war und ist sicher eine entscheidende Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung der Stadt in diesen Jahren."

Lesen Sie auch: Rottweiler OB begründet Wechsel nach Stuttgart

Gefragt nach den Auswirkungen, die der überraschende Abgang des Oberbürgermeisters haben wird, sagt Ruf: "Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft und ich habe deshalb keinen Zweifel, dass uns der Übergang trotz der anstehenden Herausforderungen gelingen wird."

Ruf erhält viel Zuspruch

Und dann ist da die brennende Frage nach seinen eigenen Ambitionen in Sachen Nachfolge. Wird er kandidieren? Rufs Antwort: "Eine Bewerbung um das verantwortungsvolle Amt des Rottweiler Oberbürgermeisters will sorgfältig überlegt sein. Ich führe derzeit zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichsten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und bekomme viel Zuspruch für meine Person. Um Klarheit zu schaffen, werde ich mich zeitnah äußern." Das lässt sich zumindest als interessiert deuten. In Rottweil bleibt es spannend.