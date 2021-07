1 SVE-Vorsitzender Sebastian Lazar (von links) und Dominik Rakoczy, sein zweiter Stellvertreter, ehrten Jörg Pusch und Patrick Sautter und begrüßten die neue Schriftführerin Nicole Armbruster und den neuen Abteilungsleiter Herren-Fußball Daniel Neuss im Amt. Foto: Feinler

Nach der Corona-Pause konnte der Sportverein Eutingen (SVE) nun endlich seine 74. Hauptversammlung in der "Auszeit" in Eutingen umsetzen. Die Ereignisse aus den Jahren 2019 und 2020 fasste der Verein zusammen, der zudem Wahlen, Ehrungen und eine Satzungsänderung vornahm.

Eutingen - Die Sportanlage wurde vor Corona laut Lazar sehr gut genutzt, sodass es immer wieder zu Belegungsproblemen kam. Die Corona-Pandemie hatte den SVE dann sehr ausgebremst, beschrieb Vorsitzender Sebastian Lazar. Der Sportbetrieb wurde unterbrochen, die Runde annulliert und Großveranstaltungen konnten nicht stattfinden. Die Planungen für Alternativen, Online-Angebote und mehr liefen jedoch weiter. Die Fitness-Kurse wurden 2019 ins Leben gerufen und konnten selbst während der Pandemie online stattfinden, was dem Verein sehr geholfen habe. Neue Ideen, wie die Weinwanderung, wurden im Corona-Jahr umgesetzt. Nach dem Lockdown konnte die Vereinsgaststätte Auszeit wieder öffnen. Der Vorsitzende wandte sich an die Vereinsmitglieder, die "Auszeit" zu stärken und bei der Personalsuche zu unterstützen. Aufgrund fehlenden Personals wird vorübergehend der Ruhetag, immer am Montag, um dienstags erweitert. Der Spielplatz am Sportgelände wurde eröffnet, Freiluftveranstaltungen für dieses Jahr sind geplant, die Bereiche Fußball und Ehrenamt sollen weiter gestärkt werden.

Zwei Frauenmannschaften

Dass die beiden Frauenmannschaften jeweils einen Kader von 20 Fußballerinnen haben und Verstärkung von den Juniorinnen bekommen, davon berichtete Abteilungsleiterin Samantha Becker. Peter Steeb hatte als Trainer der ersten 2019 angefangen und sei damals noch von Yasmin Kramer unterstützt worden. Die zweite Mannschaft habe 2020 mit Christiane Gaiser eine neue Trainerin gefunden. Beide Mannschaften waren sehr erfolgreich, wenn auch 2020 die Runde aufgrund von Corona annulliert wurde. Ähnlich ging es auch den Herren, die vor allem im vergangenen Jahr auf einem sehr guten Weg waren. Als die Runde annulliert wurde, sei das vor allem für die erste Mannschaft rund um Trainer Sergej Golubkow bitter gewesen, ging es um die Meisterschaft, berichtete Daniel Neuss. Der Abteilungsleiter Herren-Fußball blickt optimistisch in die neue Runde. Auf diese freut sich auch das Jugendleiter-Team rund um Diana Akermann, deren Assistent Raimund Sattler von den Ereignissen der 80 Jungs und 60 Mädels erzählte. Von der G- bis zur A-Jugend weist der SVE 16 Teams auf, die von über 30 Trainern betreut werden.

Auch im Jugendbereich wurden Runden teilweise gespielt, abgesagt und virtuelle Treffen umgesetzt. Das Jugendturnier 2020 und 2021 fielen aus. Die B-Juniorinnen hätten die Möglichkeit gehabt, in der Bundesliga zu spielen, wofür der SVE aufgrund der kurzfristigen Entscheidungen der Verbände nicht mehr die personellen Voraussetzungen schaffen konnte und daher verzichtete. Raimund Sattler sprach an, dass noch Trainer gesucht werden.

Starker Fitnessbereich

Wie stark sich der Fitnessbereich mit seinen sechs Trainern sowie über 120 Teilnehmern in Präsenz und über 60 Teilnehmer online entwickelt hat, zeigte Daniel Neuss auf. Teilnehmer ab 20 bis über 70 Jahren nehmen regelmäßig an den Kursen teil, die aktuell im Freien stattfinden. Acht Kinderschwimmkurse sollen während der Sommerferien beginnen. Für den verhinderten Volleyball-Abteilungsleiter Rainer Busch trug Nicole Armbruster Informationen zur Nutzung des neuen Beach-Rasen-Volleyballfeldes und der Hallenrunde vor. Da der Boden im vergangenen Jahr durch die Nutzung uneben wurde, freuten sich alle Spieler auf die Hallenrunde. Alle Interessierten können das Angebot freitagabends nutzen.

Die Vielfalt im SV Eutingen spiegelte sich auch im Kassenbericht von Wolfgang Nesch nieder, der aufgrund der Corona-Pandemie von Einbußen bis zu 50 Prozent sprach. Um die Darlehen für das Sportgelände und die Ausgaben für laufende und künftige Aufgaben stemmen zu können, hatte der SVE die so genannte Novemberhilfe beantragt. Zudem hätten die Mitgliedsbeiträge und die Pachteinnahmen sowie die Einnahmen aus den noch erlaubten Bereichen den Verein während der Pandemie finanziell gestärkt. Aufgrund des Großprojekts "Sportgelände am Talbach" musste sich der SVE einer Sonderprüfung der Jahre 2016 bis 2019 durch das Finanzamt unterziehen. Wolfgang Nesch lobte die Vorgehensweise und freute sich, dass der SVE in Zukunft mehr Vorsteuern aufgrund der hohen Ausgaben geltend machen kann.

Geehrt wurde in Abwesenheit Karl Müller, der über 50 Jahre das Sportgelände pflegte. Der ehemalige Vorsitzende mähte schon das frühere Sportgelände und brachte sich auch beim neuen ein, wofür ihm Sebastian Lazar dankte. Ebenfalls sprach er seinen Dank Peter Mücke aus, der rund fünf Jahre den neuen Kunstrasenplatz pflegte. Mit Geschenkkörben wurden Jörg Pusch und Patrick Sautter geehrt, die sich jahrelang als Schriftführer und Beisitzer im Ausschuss eingebracht hatten.

"Wir können die Spieler nicht zum Bleiben zwingen"

Ein Mitglied kritisierte, dass einige Nachwuchsspieler den SVE verlassen hatten und sprach auch die Trainingsmaßnahmen während der Corona-Pandemie an. Daniel Neuss erklärte, dass der SVE mit den Ausscheidenden einige Gespräche geführt hatte, was auch Sebastian Lazar bestätigte. So mancher hätte gesagt, dass er beim SVE bleiben wolle und sei später trotzdem gegangen. "Das tut uns bei jedem Einzelnen weh, aber wir können die Spieler nicht zum Bleiben zwingen", betonte Sebastian Lazar. Das harte Training mit 24 Kilometer-Laufen in einer Woche beschrieb Daniel Neuss als notwendig, denn hätte die Runde stattgefunden, wären die Spieler ohne das Laufen nicht fit genug gewesen. Nur ein bis zwei hätten die Läufe nicht gemacht und vom Rest habe der SVE eine positive Rückmeldung erhalten. Die Aussprache und vor allem kritische Stimmen seien dem SVE wichtig, betonte Sebastian Lazar.

Der SV Eutingen setzt mit der Gaststätte ein Gemeinschaftsprojekt um und plant die teilweise Verglasung der Terrasse. Aufgrund der Wetterbedingungen in diesem Bereich und weil bei größeren Veranstaltungen mehr Platz gebraucht werde, soll der Terrassenplatz in Richtung Rasenplatz mit Glas überdacht und mit Glas-Schiebe-Elementen versehen werden. Der SVE könne sich bei der Installation beteiligen und Kosten sparen. Die 17 Meter lange Verglasung soll rund 45 000 Euro kosten, für die es Fördermöglichkeiten sowie eine niedrige Verzinsung für den Verein und die Gaststätte gebe.

1. Vorsitzender: Sebastian Lazar, 1. stellvertretender Vorsitzender: Dietmar Kurbjun, 2. stellvertretender Vorsitzender: Dominik Rakoczy

Jugendleiterin: Diana Akermann

Kassierer: Wolfgang Nesch

Kassenprüfer: Joachim Akermann und Volker Pusch Schriftführerin: Nicole Armbruster

Abteilungsleiter Herren-Fußball: Daniel Neuss

Beisitzer: Raphael Sickler, Samantha Becker, Carolin Schimpf, Nika Ziebart, Günter Pusch, Boris Rakoczy, Michael Köhn, Eva Stoll, Oliver Hahn, Alwin Kiefer, Stefan Kramer, Patrick Teufel, Alina Nesch, Alissa Kramer, Raimund Sattler