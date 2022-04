So steht es in der Nagolder Innenstadt um die Maske

1 Nur noch eine Empfehlung: Viele Kunden in Nagold tragen weiter Maske. Foto: Schölzel

Nagold - Der Nachmittag ist zwar trüb und verregnet, dennoch tummeln sich in der Nagolder Innenstadt viele zum Einkauf. Soweit ist das nichts besonderes, doch fällt ein Detail ins Auge. An den Türen fast aller Läden ist der allgemeine Hinweis zum Tragen einer Maske verschwunden. Seit Beginn der Woche ist die Pflicht zum Maskentragen in Innenräumen auch in den Corona-Verordnungen nicht mehr zu finden. Wird die Maske dennoch weiter getragen?

Nur eine Empfehlung

Martina steht vor der Bäckerei Miller, in ihrem Gesicht noch eine schwarze FFP2-Maske. Als eine der wenigen Läden in Nagold wird auch noch auf der Eingangstür zur Bäckerei eine Empfehlung zum Tragen der Maske ausgesprochen. "Ich bin ganz klar Team freiwillig, aber auch noch Team vorsichtig", sagt Martina. Was sie dazu bringe die Maske noch zu tragen? "Das Alter", sagt Martina lachend. "Spaß beiseite. Risikogruppen sollten schon noch sorgsam mit der Maske umgehen. Aber warten wir mal ab, wenn es noch 20 Grad wärmer wird, sieht die Sache bei mir bestimmt anders aus."

Und warum hängt das Schild noch am Laden? "Circa 70 Prozent der Kunden kommen noch mit Maske rein. Wir würden aber auch niemanden rauswerfen, der keine mehr trägt. Was wir aussprechen, ist ja nur eine Empfehlung", sagt Geschäftsinhaber Eugen Miller. Eine seiner Mitarbeiterinnen trägt diese aber weiterhin: "Zum Schutz für mich und meine Familie", erklärt sie.

Die meisten mit und manche ohne

Michael und Luis, die vor dem Drogeriemarkt "Müller" in der Marktstraße ihre Mittagspause verbringen, sehen den Wegfall der Maskenpflicht kritisch. "Das endet doch sowieso wieder nur im Lockdown", sind sie sich sicher. Jedoch würden sie auch keine mehr tragen, jetzt wo es kein Muss ist.

Im Drogeriemarkt selbst scheint die Überzahl der Kunden die Maske noch nicht abgelegt zu haben. Nur vereinzelt fallen einige auf. So übrigens auch im "DM" Drogeriemarkt: "Viele Kunden tragen ihre Maske noch, doch es kommen immer mehr ohne", beobachtet eine Verkäuferin. Sie finde es gut, dass man ab jetzt selbst entscheiden könne, ob man eine trägt oder nicht. Sorgen um ihre eigene Gesundheit als Mitarbeiterin im Einzelhandel mit viel Kundenkontakt, habe sie nicht. "Ich bin da nicht so ängstlich", äußert sie. Im gleichen Moment laufen zwei junge Männer in den Markt – ohne Maske. "Oh, diese Luft", ruft einer. "Voll grandios."

Beim Shoppen störte sie nur

Beim Schlendern durch die Läden, fühlt es sich ohne Maske aber zugegebenermaßen komisch an. Irgendwas fehlt doch? Das Gefühl bestätigt auch eine Gruppe von Schülerinnen vor dem Lebensmittelhandel "Edeka Rentschler": "Beim Einkaufen gerade eben haben wir keine Maske getragen", erzählen sie. Es sei aber ein absolut merkwürdiges Gefühl, diese nun nach über zwei Jahren Pandemie wegzulassen. Es fühle sich "irgendwie schon fast verboten an".

In den Modeläden der Innenstadt ist das Stimmungsbild eindeutiger. Weder im "C&A" noch im "H&M" tragen die Kunden beim Klamotteneinkauf eine Maske. Warum nicht? "Ich bin froh dass man Masken nun freiwillig tragen kann", beteuert eine Kundin im "H&M". "Beim Klamotten shoppen war die einfach immer unbequem und anstrengend zu tragen, gerade in den Umkleidekabinen. Es war warm, man hat so schnell geschwitzt, jetzt ist es viel angenehmer und freier."

Der überwiegende Teil scheint sich zwar noch an die Maske zu halten, doch ein breiter Konsens besteht trotzdem: Es sei einfach toll, dass das Tragen der Maske nun freiwillig und keine Pflicht mehr ist. Darüber sind sich viele Nagolder einig, ob sie nun Maske tragen, oder nicht.