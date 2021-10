1 Schüler sollen bald wieder ohne Maske im Unterricht sitzen dürfen. (Symbolfoto) Foto: © Halfpoint – stock.adobe.com

Was für Schüler in Bayern bereits seit dieser Woche möglich ist, soll ab dem 18. Oktober auch in Schulen in Baden-Württemberg zum Alltag gehören: Die Maske fällt – zumindest im Unterricht.















Villingen-Schwenningen - Ein Hauch Normalität kehrt an die Schulen in Baden-Württemberg zurück. Schüler dürfen ohne Maske im Unterricht sitzen. Eine längst überfällige Lockerung oder doch zu riskant? Unsere Redaktion hat bei Schulen in Villingen-Schwenningen nachgefragt.