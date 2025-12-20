Wegfall der Christmette in Calw: Schafft sich die Kirche ab?

Die Christmette in Calw hat eine lange Tradition. Unsere Leserin Gisela Volz aus Calw-Hirsau findet: Es ist kein gutes Zeichen, dass sie nun wegfällt.
Jetzt ist es also amtlich: In diesem Jahr gibt es keine Christmette in der Calwer Stadtkirche. Sicher – es ist bekannt: Die Sparzwänge aufgrund sinkender Mitgliederzahlen haben Folgen. Gemeinden werden zusammengelegt, Pfarrstellen gestrichen, Pfarrhäuser und mancherorts auch Kirchengebäude müssen aufgegeben werden. Aber die Christmette in Calw einfach wegrationalisieren mit Verweis auf die Ersatzangebote in Heumaden und Hirsau, hier sogar mit einer Band?