Wegfall der Christmette in Calw: Schafft sich die Kirche ab?

Die Christmette in Calw hat eine lange Tradition. Unsere Leserin Gisela Volz aus Calw-Hirsau findet: Es ist kein gutes Zeichen, dass sie nun wegfällt.

Jetzt ist es also amtlich: In diesem Jahr gibt es keine Christmette in der Calwer Stadtkirche. Sicher – es ist bekannt: Die Sparzwänge aufgrund sinkender Mitgliederzahlen haben Folgen. Gemeinden werden zusammengelegt, Pfarrstellen gestrichen, Pfarrhäuser und mancherorts auch Kirchengebäude müssen aufgegeben werden. Aber die Christmette in Calw einfach wegrationalisieren mit Verweis auf die Ersatzangebote in Heumaden und Hirsau, hier sogar mit einer Band?

Unsere Empfehlung für Sie Pfarrer Hartmann im Interview So geht es den Calwer Protestanten nach der Gemeindefusion Die Protestanten in Calw erleben spannende Zeiten. Veränderungen bestimmen das Gemeindeleben. Dazu gehört die Fusion zu einer Calwer Kirchengemeinde, aber auch personelle Wechsel. Es ist ja nicht irgendein Gottesdienst, der da wegfällt – es ist eine jahrhundertealte Tradition im Mittelpunkt unserer Stadt, eine Tradition mit Symbolkraft, die den Kern der christlichen Botschaft vermittelt. Wenn man so will, war die Christmette in der Calwer Stadtkirche bislang auch ein Teil des Stadtbilds – wenn diese nun aufgegeben wird, sind ganz gewiss nicht Zugewanderte dafür verantwortlich.

Nein, es sind ganz pragmatische Erwägungen als Folge der gesellschaftlichen Säkularisierung: die Institution Kirche folgt dem Trend und schafft sich ab.

Anmerkung der Redaktion

Gisela Volz, Calw-Hirsau

Den Leserbrief

von Gisela Volz hat Dekan Erich Hartmann direkt beantwortet. „Traditionen verändern sich“, gibt er darin zu bedenken.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.