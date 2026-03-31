Wegepaten in Lahr gesucht: „Grüne Engel“ brauchen Unterstützung

Der Lahrer Schwarzwaldverein sucht Wegepaten, die auf einzelne Streckenabschnitte seines Wanderwegenetzes achtgeben.
Vom Wanderparkplatz am Altvater geht’s auf einem engen Waldweg recht steil bergauf, doch Andreas Kaufmann bereitet der Anstieg keine Probleme, der Vorsitzende des Lahrer Schwarzwaldvereins geht mit schnellen Schritten voraus. Das Ziel ist eine Wanderwege-Kreuzung ungefähr 50 Höhenmeter weiter bergan, an der mehrere Schilder Naturfreunden die Richtung weisen. Zur Geroldseck sind es 14,5 Kilometer nach Westen, ist zum Beispiel zu lesen. Auch die gelbe Raute ist zu sehen, das Standardzeichen für örtliche Wege, sowie die blaue Raute für regionale Wanderwege.