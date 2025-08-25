Wegepaten in Bad Imnau: „Regelmäßige Kontrollgänge sind wichtig“

Ehrenamtliche Wegepaten halten die Wanderwege im Haigerlocher Stadtteil Bad Imnau in Schuss – und beseitigen bei Bedarf auch Vandalismus-Schäden.
In diesen Ferientagen sind das Ehepaar Rosi und Lothar Renner von der Arbeitsgruppe Öffentliche Wege und Plätze fast täglich im Laibetal bei der Wassertretanlage und Grillstelle unterwegs, um alles sauber zu halten: Reparaturen tätigen, Sitzbänke und Liegen abschleifen und streichen, Rasen mähen, Wasser austauschen, Laub und Unrat beseitigen, Pflanzen gießen und vieles mehr.