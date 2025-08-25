Wegepaten in Bad Imnau: „Regelmäßige Kontrollgänge sind wichtig“

Ehrenamtliche Wegepaten halten die Wanderwege im Haigerlocher Stadtteil Bad Imnau in Schuss – und beseitigen bei Bedarf auch Vandalismus-Schäden.

In diesen Ferientagen sind das Ehepaar Rosi und Lothar Renner von der Arbeitsgruppe Öffentliche Wege und Plätze fast täglich im Laibetal bei der Wassertretanlage und Grillstelle unterwegs, um alles sauber zu halten: Reparaturen tätigen, Sitzbänke und Liegen abschleifen und streichen, Rasen mähen, Wasser austauschen, Laub und Unrat beseitigen, Pflanzen gießen und vieles mehr.

„Von Mai bis Mitte Oktober haben wir hier je nach Wetterlage Hochbetrieb”, so Lothar Renner. Dem Ehepaar liegt das Laibetal mit der Grillstelle und Wassertretanlage besonders am Herzen. Die Gäste loben die stets sauber geführte Freizeiteinrichtung fernab von Verkehrslärm in idyllischer Tallage.

Lothar Renner (Bild) und seine Frau Rosi kümmern sich im Laibetal um die Freizeiteinrichtungen. Foto: Gunar Haid

Über 30 Kilometer lang ist das Wanderwegenetz in und um Bad Imnau

Von der Tourismus-Arbeitsgruppe sind Nadine und Jörg Lohner sowie Peter Lohmüller auf den Bad Imnauer Wanderwegen zu Kontrollgängen unterwegs. „Dort begutachten und reparieren wir“, erklärt Nadine Lohner.

Bei der Bad Imnauer Tourismus AG sind die drei für die Pflege und Kontrolle der fünf ausgeschilderten Wanderwege für Tagestouristen sowie für die Hängematte und Wandertankstelle der Imnauer Mineralquellen bei der Bahnhaltestelle verantwortlich.

Die Wegepaten Jörg und Nadine Lohner sowie Peter Lohmüller von der Tourismus AG (von links) sind für die Pflege, Ausschilderung und Instandhaltung der fünf Bad Imnauer Wanderwege verantwortlich (Archivfoto). Foto: Gunar Haid

Die Wanderwege weisen insgesamt eine Länge von über 30 Kilometern auf. Für die Öffentlichkeitsarbeit mit der Pflege der Wanderprospekte und der Facebookseite „WandernbadImnau“ und dem Planen von Fackel- und Genusswanderungen, Führungen durchs ehemalige Kurwesen, Waldbade- und Yogakurse ist Gunar Haid zuständig.

„Regelmäßige Kontrollgänge, bei denen auch Müll gesammelt wird, sind sehr wichtig“, betont Nadine Lohner und ergänzt: „Wir wollen unseren Gästen ja ein gutes und sauberes Produkt liefern. Deshalb schauen wir regelmäßig nach dem Rechten“, so Lohner.

Wanderfreunden bietet sich in Bad Imnau eine respektable Auswahl: In Summe sind die Wanderwege über 30 Kilometer lang. Foto: Gunar Haid

Vandalismus wurde auch auf Bad Imnauer Wanderwegen festgestellt

Festgestellte Schäden werden entweder selbst repariert oder der Ortschaftsverwaltung oder Bauhof gemeldet. Hin und wieder gingen aber auch Meldungen von Gästen über lose Schilder, herabfallenden Baumkronen und Äste, volle Müllkörbe oder defekte Ruhebänke ein.

Leider wurde auch Vandalismus festgestellt, indem die Hängematte, Sitzbänke, Liegen oder Holzgeländer beschädigt wurden. „Kleinere Arbeiten erledigen wir dann selbst“, sagt die Wegepatin.

Die Alterswehr kümmert sich seit Jahren um die Pflege des Eichhörnchenweges. Foto: Gunar Haid

Für die Pflege und Wartung des beliebten Eichhörnchenwegs ist alleine die rührige Alterswehr seit 2014 verantwortlich. Auch hier werden jährlich die Erneuerung der Schilder und Wegereinigung vor allem im Badwald, Mäharbeiten auf dem Wiesenweg und bei der Binder-Madonna angepackt.

Auch im Zwergengarten gilt: Geschaffenes pflegen und neue Ideen umsetzen

Für Familien mit Kindern ist der Zwergengarten mit Zwergendorf im Kurpark ein Besuch wert. Auch hier ist Sabrina Freinecker und ihr Team mehrmals im Jahr in Arbeitseinsätzen unterwegs um das Geschaffene zu warten, pflegen, neue Ideen zu kreieren und umzusetzen.

Der Zwergengarten dekoriert den Kurpark und die Dorfmitte. Foto: Gunar Haid

So zieren derzeit bunte Regenschirme die Schattenallee im Kurpark und auf dem Dorfplatz sind aktuell bunte Gießkannen und Zwergenfiguren zu finden. Alle sechs ausgeschilderten Bad Imnauer Wanderwege sind in zwei Prospekten dokumentiert.

Diese liegen kostenlos in Prospektboxen zum Mitnehmen an den vier Hinweistafeln an den Wanderparkplätzen und der Bahnhaltestelle aus. Je nach Bedarf werden diese wöchentlich von Gunar Haid nachgefüllt; pro Jahr werden rund 8000 Prospekte benötigt.