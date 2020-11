Wegen zusätzlicher Auflagen Dressur-EM 2021 in Donaueschingen bereits abgesagt

"Zudem wissen wir heute nicht einmal, ob im August 2021 wieder unbegrenzt Zuschauer erlaubt sind. Da die Frist für eine Rückgabe der Veranstaltung an den internationalen Reitsportdachverband in den nächsten Tagen abgelaufen wäre, sah sich das Organisationsteam um Kaspar Funke zu dem Schritt der Absage gezwungen.

Diese Absage ist für die baden-württembergische Dressurszene enttäuschend – wenn auch nachvollziehbar. Denn mit Ann-Kathrin Lindner, die in diesem Jahr mit Gold, Silber und Bronze von der U25-Europameisterschaft zurückkehrte, hätte der gastgebende Landesverband ein heißes Eisen im Feuer gehabt.

Wo und ob die Europameisterschaften in 2021 stattfinden, ist damit offen. Gleiches gilt für die Austragung des CHI-Klassikers im Schlosspark. Im März 2021 wollen die Organisatoren darüber beraten, welche Möglichkeiten bestehen und was die Pandemie zulässt. "Ich kann mir heute nicht vorstellen, dass Gespanne beim Marathon durch das Gelände fahren und die Besucher wieder dicht an dicht an den Hindernissen stehen", sagt Kaspar Funke. Erfreulich sei aber der Aspekt, dass aktuell die Sponsoren ihre Verbundenheit zur Traditionsveranstaltung bekunden, doch auch sie wissen ja noch nicht, wie sich die Wirtschaft in 2021 entwickelt.