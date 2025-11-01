Wegen Zölle-Clip: Kanadas Premier Carney entschuldigt sich bei Trump

Ein TV-Werbeclip aus Kanada gegen Zölle hatte US-Präsident Trump zutiefst verärgert. Jetzt entschuldigt sich Kanadas Premier - und ist inmitten der Handelskonflikte sichtlich um Entspannung bemüht.
Ottawa - Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich bei Donald Trump für den Anti-Zoll-Werbeclip der Provinz Ontario entschuldigt, der den US-Präsidenten erbost hatte. "Ich habe mich bei Donald Trump direkt entschuldigt", sagte Carney vor Journalisten auf eine Nachfrage. "Der US-Präsident hatte sich durch den Werbespot beleidigt gefühlt".