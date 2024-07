Obsternte in Bisingen fällt ins Wasser

1 Die Ernte auf der Streuobstwiese des OGV Thanheim ist in diesem Sommer überschaubar. Hagen Dehner freut sich dennoch über jede Frucht. Foto: Roth

Auf den Streuobstwiesen des Obst- und Gartenbauvereins Thanheim (OGV) fällt die Ernte dieses Jahr gering aus. Extreme Wetterlagen machen den Apfel- und Birnenbäumen immer mehr zu schaffen.









Sturm und Hagel im Spätsommer 2023, gefolgt von einem milden Winter und späten Frost im April und Mai 2024: Die Wetterextreme in den vergangenen Monaten haben den Obstbäumen zugesetzt. Das spürt auch der OGV Thanheim auf seinen Streuobstwiesen am Ebersberg und in Richtung Zoller.