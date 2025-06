In den Pfingstferien stehen in den Nagolder Tunnels Wartungsarbeiten an. Die Folge: Es kommt zu Sperrungen.

Sowohl im Nagolder Wolfsbergtunnel als auch im Eisbergtunnel stehen Reinigungs- und Wartungsarbeiten an, teilte das Landratsamt Calw jetzt mit. Beide Tunnels sind Teil der Nagolder Entlastungsstraße und der Bundesstraße 463.

Um die „Verkehrsbeeinträchtigungen“ auf den Abschnitten so gering wie möglich zu halten, sollen die Arbeiten nachts durchgeführt werden.

Auswirkungen haben die Arbeiten aber dennoch. So geht man beim Landratsamt von Sperrungen der Tunnels an zwei Nächten aus.

Innerörtliche Umleitung

Zum einen sollen Wolfsberg- und Eisbergtunnel am Donnerstag, 12. Juni, ab 21 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. Der zweite Zeit-Abschnitt für die Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist dann in der Woche drauf am Dienstag, 17. Juni, ebenfalls ab 21 Uhr. Läuft alles nach Plan, dauern die Sperrungen an beiden Nächsten bis jeweils 5 Uhr morgens am Folgetag an.

Weiter teilt das Landratsamt mit, dass der Verkehr innerörtlich umgeleitet werden kann. Und: „Das Landratsamt Calw bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich den geänderten Bedingungen anzupassen.“