Erster Fastnachtsumzug in der südlichen Ortenau ist abgesagt

1 Tausende Menschen tummeln sich Jahr für Jahr beim Umzug der „Hornig“ im Dorf – 2025 nicht. Foto: Decoux

Die Bundestagswahl geht vor: Die Orschweierer Narren verzichten auf ihren Fastnachtsumzug.









Nach „intensiven Gesprächen“ sowohl mit der Narrenzunft Hornig als auch mit Landratsamt und den Wahlleitern wurde der traditionelle Umzug in Orschweier abgesagt. Das schreibt die Mahlberger Stadtverwaltung in der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am 16. Dezember.