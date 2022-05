1 Der Motorradfahrer musste eine Vollbremsung machen und ist dabei vom Motorrad gefallen. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zwischen Rohrbach und Brigach ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.















St. Georgen -Ein 55-jähriger Honda-Fahrer fuhr auf der Landesstraße 175 hinter einem 33-jährigen BMW-Fahrer in Richtung St. Georgen. Auf Höhe eines Parkplatzes im Bereich "Hirzwald" bremste der BMW-Fahrer ab, um abzubiegen. Der Motorradfahrer reagierte mit einer Vollbremsung, wodurch sein Zweirad wegrutschte und er fiel.

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Motorrad prallte noch in das Heck des abbiegenden Autos, wobei Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro entstand.