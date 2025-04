Wegen versuchten Mordes vor Gericht: Hat Angeklagter aus dem Kreis Calw versucht, Mithäftling zu töten?

1 Am Landgericht Tübingen muss sich ein 27-jähriger Angeklagter aus dem Landkreis Calw für seine Gewalttaten verantworten. Foto: Aleksandar Mitrevski

Die Liste seiner gewalttätigen Übergriffe ist lang, nun muss sich ein Mann aus dem Landkreis Calw vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Ihm werden versuchter Totschlag und sogar versuchter Mord vorgeworfen. Im Prozessauftakt stellt sich immer wieder die Frage: War der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand?









Mit einem leeren Blick, in Hand- und Fußfesseln, wird der Angeklagte aus dem Landkreis Calw von vier Justizvollzugsbeamten in den großen Saal 120 des Landgerichts Tübingen geführt. Am Platz angekommen starrt er an die Wand, seine Augen in hektischen Bewegungen verloren. Es ist der Prozessauftakt gegen den 27-jährigen Mann, der für die Verhandlung auf einen Dolmetscher angewiesen ist.