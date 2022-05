3 Ein silberner Nissan ist am Samstagmittag in das Heck eines schwarzen Hondas gekracht. Foto: Nagy/Freiwillige Feuerwehr Albstadt

Zu einem Verkehrsunfall mit relativ hohem Sachschaden ist es am Samstagmittag bei der Abzweigung zum Badkap gekommen.















Albstadt-Ebingen - Eine 36-jährige Frau ist mit ihrem Nissan in das Heck eines schwarzen Hondas gekracht, dessen 41-jähriger Fahrer links abbiegen wollte.

Veränderte Vorfahrt wegen Ortsdurchfahrtsanierung

Wegen der Sanierung der Lautlinger Ortsdurchfahrt wird derzeit der Verkehr von Ebingen kommend am Badkap vorbei durch Margrethausen umgeleitet. In diesem Zug wurde die Vorfahrtsregelung an der Abzweigung zum Badkap geändert: Der nach Margrethausen abbiegende Verkehr ist vorfahrtsberechtigt, der Verkehr aus Ebingen muss warten.

Laut eines Polizeisprechers wurden die Einsatzkräfte am Samstagmittag kurz nach halb zwölf alarmiert, auch die Feuerwehr Ebingen war im Einsatz. Die Unfallverursacherin wurde sowie die 38-jährige Beifahrerin des Hondas wurden beim Aufprall leicht verletzt. Der Schaden wird auf 37 000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde von der B 463 kommend und aus Richtung Badkap zunächst an der Unfallstelle vorbeigelotst.