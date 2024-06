Aufführung in Ettenheimmünster Damit startet das Theater Baal in den Sommer

In „Landelins Garten“ in Ettenheimmünster findet am Freitag, 21. Juni, der Auftakt des Theater Baals zur Open-Air-Theatersommertour durch die Ortenau statt. Das gespielte Stück: „Marie Antoinette oder Kuchen für alle“.