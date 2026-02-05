Wegen „unhaltbarer Zustände“: Appenweierer wollen Bürgermeister mit Abwahlverfahren loswerden

Weil der Bürgermeister Viktor Lorenz „verbrannte Erde hinterlassen“ habe, fordern seine Stellvertreter nun die Möglichkeit, ihn von seinem Posten abwählen zu dürfen.
In einem offenen Brief werden die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl dazu aufgefordert, eine Abwahlmöglichkeit für „untragbar gewordene Bürgermeister“ einzuführen. Verfasser sind die drei Bürgermeister-Stellvertreter aus Appenweier – Wendelin Huschle (CDU), Matthias Schöttler (Freie Wähler) und Ludwig Kornmeier (Bündnis90/Die Grünen) – und Edgar Wunder, Vorstandssprecher des Landesverbands „Mehr Demokratie“.