1 Das Gelände der Firma Schotter Teufel muss eingezäunt werden. Foto: Schweizer

Die Firma Schotter Teufel war gleich zweimal Thema im Straßberger Gemeinderat.















Straßberg - Die Firma Schotter Teufel möchte in Straßberg ein neues Absetzbecken bauen, doch einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es nicht, wie Bürgermeister Markus Zeiser dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung mitteilte. Weil sich die Grundstücke im unbeplanten Außenbereich befinden, müsste das Baugesucht die sehr strengen und umfassenden Vorgaben erfüllen. Die bisherigen Bauvorhaben auf diesem Gelände wurden mit der Privilegierung aufgrund der Gewinnung von Bodenschätzen genehmigt.

Zeiser schlug vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen, aus Sicht der Gemeinde sei dies unproblematisch, drei Bebauungspläne seien geplant. Das Gremium gab sein einstimmiges Votum.

Absatzbecken muss ertüchtigt werden

Die baurechtlichen Belange werden vom Regierungspräsidium Tübingen und dem Landratsamt Zollernalbkreis geprüft. Gerhard Teufel erklärte, dass das Absetzbecken bereits besteht, aber, ertüchtigt werden muss. Am Ende setzte der Bürgermeister das Gremium darüber in Kenntnis, dass die Firma Schotter Teufel ihr gesamtes Gelände neu einzäunen müsse. Gründe sind unter anderem Umwelt- und Naturschutz. Gerhard Teufel ergänzte, dass so etwas bei der Firma Holcim zum Standard gehöre.