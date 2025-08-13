Wegen Tritschler-Aus: Schönwald verliert seine einzige Bäckerei-Filiale

Am Donnerstag noch ganz normal geöffnet – am Freitag plötzlich und ohne Vorwarnung geschlossen: Auch in Schönwald sind die Tage der Bäckerei Tritschler vorüber.
„Wir haben geschlossen“, steht auf dem Schild, das an der Tür der Filiale der Bäckerei Tritschler in Schönwald hängt. Im Inneren sind die Räume wie ausgestorben: Das Licht ist aus, die Auslage leer und weit und breit ist keiner zu sehen. So sieht es hier seit Freitag aus – nachdem die Bäckerei am Donnerstag noch ganz normal geöffnet war. Am folgenden Morgen folgte dann das für viele plötzliche Aus.