Wegen Straßenschäden: Wieder Umleitung in Lautlingen

1 Am 31. Juli und am 1. August müssen sich Autofahrer auf Umleitungen um Lautlingen einstellen. Foto: Otto Durst - stock.adobe.com Am Donnerstag und Freitag werden Schäden in der Lautlinger Von-Stauffenberg-Straße behoben. Die Arbeiten bringen Vollsperrungen und Umleitungen mit sich.







Der Straßenbelag in der Von-Stauffenberg-Straße in Lautlingen weist massive Schäden auf, die kurzfristig behoben werden müssen, um die Verkehrssicherheit weiterhin aufrechterhalten zu können. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wird am Donnerstag, 31. Juli, und am Freitag, 1. August, die Von-Stauffenberg-Straße im Bereich der Hausnummern 37 bis 43 voll gesperrt.