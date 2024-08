1 Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Sachschaden in Höhe von 17.700 Euro ist die Folge mehrerer Auffahrunfälle am Sonntagmittag gegen 12 Uhr auf der A 81 nahe Dietingen.









Ein 71-jähriger AMG-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs, als er wegen plötzlicher Staubildung bremsen musste. Ein 87-jähriger A-Klassen-Fahrer fuhr hinter ihm und erkannte das zu spät. Durch das folgende Auffahren entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro an beiden Fahrzeugen.