Streit zwischen Teststellenbetreibern in Rottweil geht in neue Runde

1 Über Wirksamkeit und Verlässlichkeit von Spucktests gibt es Streit in Rottweil. (Symbolfoto) Foto: © nevodka.com – stock.adobe.com

Wie zuverlässig und sicher sind Spucktests? Der eine, Reiseunternehmer Axel Keller, meint, sie seien es, der andere, der Apotheker Eckart Sailer, hat da seine Zweifel.

Rottweil - Es gibt einen Corona-Konflikt in der Stadt – entbrannt zwischen Eckart Sailer, Apotheker, und Axel Keller, außerhalb von Pandemiezeiten Anbieter von Reisen, zurzeit zusätzlich Betreiber einer Corona-Schnellteststelle. Keller bietet seit einigen Wochen auf dem Berner Feld Schnelltests an. Diese sind notwendig, um bei der derzeitigen Inzidenzlage etwa Freizeit- und Gastronomieangebote wahrnehmen zu können. Auch Sailer bietet in seinen Apotheken die Möglichkeit an, sich auf Coronaviren zügig testen zu lassen.

