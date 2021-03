2 Aufgrund von Schnee- und Eisglätte kam es auf der B 27 zwischen Bisingen und Hechingen zu mehreren Unfällen. Foto: Nölke

Aufgrund von Schnee- und Eisglätte ist es am Freitagabend zu mehreren Verkehrsunfällen im Bereich von Hechingen und Bisingen gekommen.

Hechingen/Bisingen - Gegen 20 Uhr fuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin auf die B 27 in Richtung Hechingen. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte auf die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand.

Die Frau und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Noch während der Unfallaufnahme kam es gegen 20.20 Uhr zu einem Folgeunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der B 27 auf die Unfallstelle zu. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn kam er ins Schleudern und rutschte in das Heck einer vor ihm fahrenden 19-jährigen Opel-Fahrerin. Der BMW des 24-jährigen krachte danach in die linksseitigen Schutzplanken, prallte davon ab, schleuderte diagonal über beide Fahrstreifen und fuhr in die hintere Fahrzeugecke eines Rettungswagens, der abgesichert und mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Standstreifen stand.

Der Opel der 19-Jährigen drehte sich auf der Straße und blieb quer zur Fahrbahn mitten auf der B 27 stehen. Beide Fahrer sowie drei Rettungskräfte wurden leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro.

Zwei weitere Unfälle am Abend

Gegen 20.32 Uhr kam es auf der K 7111 bei Bisingen, unterhalb der B 27, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Fiat-Fahrerin aufgrund schneeglatter Fahrbahn gegen einen Brückenpfeiler prallte. Am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ob am Brückenpfeiler ein Schaden entstand, muss noch geprüft werden.

Um 20.48 Uhr kam es nochmals auf der B 27, bei der Ausfahrt Hechingen-Nord, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr auf die Bundesstraße in Richtung Balingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schneeglatter Fahrbahn prallte das Auto in die Schutzplanke, drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.