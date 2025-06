1 Wegen Sanierungsarbeiten wird das Freibad Klosterreichenbach vorübergehend geschlossen. Foto: Max Günter – Baiersbronn Touristik Das Freibad Klosterreichenbach muss eineinhalb Wochen geschlossen werden. Grund sind unvorhergesehene Sanierungsarbeiten.







Die Besucher des Freibads Klosterreichenbach müssen sich auf eine kurze Unterbrechung der Badesaison einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten an den Entwässerungsleitungen der Beckenumläufe am Hauptbecken, die nach aktuellen Erkenntnissen dringend erforderlich sind. Darüber informiert die Gemeinde Baiersbronn in einer Pressemitteilung.