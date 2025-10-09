Wegen Rohrbruch: Schalksbachstraße in Stockenhause für fünf Wochen gesperrt

1 Wegen eines Rohrbruchs wird die Schalksbachstraße in Stockenhausen gesperrt Foto: Otto Durst - stock.adobe.com Ab Montag, 13. Oktober, ist die Schalksbachstraße in Stockenhausen wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt.







Um die reibungslose Versorgung in Stockenhausen auch weiterhin zu gewährleisten, wird die Schalksbachstraße zwischen den Hausnummern 1 bis 9 für rund fünf Wochen. Das haben die Stadtwerke Balingen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Grund für die Sperrung ist die Behebung eines Rohrbruchs. Die Arbeiten beginnen am Montag, 13. Oktober, und dauern bis Freitag, 14. November, an. Zur Behebung des Schadens ist es unumgänglich die Straße aufzugraben, um die Hauptleitung zu erreichen. Damit die Arbeiten sicher und zügig durchgeführt werden können, wird der Straßenabschnitt gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.