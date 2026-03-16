Wegen Raser und Lärm: Spur am Randenaufstieg bei Blumberg wird wieder gesperrt

Von Anfang April bis Ende Oktober sollen dadurch illegale Rennen sowie die Lärmbelästigung der Anwohner an der Strecke bei Blumberg verhindert werden.
Die Verkehrsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis will auch im Jahr 2026 den Randenaufstieg der Bundesstraße 314 bei Blumberg wieder teilweise sperren. Die Sperrung der Überholspur brachte laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes in den Vorjahren den erhofften Erfolg – weniger Motorenlärm für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.