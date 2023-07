Wegen krankheitsbedingtem kurzfristigen Personalausfall bleibt das Junginger Freibad bis Dienstag, 25. Juli, geschlossen. „Die Gemeinde ist auf verschiedene Personen zu gegangen, welche die Aufsichtskräfte vertreten können, doch wir waren nicht erfolgreich“, erklärte Bürgermeister Oliver Simmendinger in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. So könne kein sicherer Badebetrieb gewährleistet werden.

Besonders bedauerlich: Damit fallen auch die eintrittsfreien Tage am Samstag, 21. Juli, und Sonntag, 22. Juli, im Rahmen des stattfindenden Boso-Cups aus.