Wegen Personalmangel geschlossen: Was steckt hinterm neuen Neckarbad-Frust in Horb?

Mitten im idealen Hallenbadwetter ist das Neckarbad wieder mal an einzelnen Tagen geschlossen. Was hinter dem Personalmangel wirklich steckt.
Am Wochenende über den ersten Mai haben viele Sonne und Wärme getankt. Jetzt wird das Wetter wieder unbeständiger. Da käme ein Ausflug ins Hallenbad gerade recht. Im Neckarbad geht das aber nicht immer – wegen Personalmangel. So heißt es aktuell auf der Homepage: „Wegen Personalmangel bleibt das Neckarbad am Sonntag, 17. Mai 2026 sowie am Donnerstag, 21. Mai 2026 und Freitag, 22. Mai 2026 für den öffentlichen Badebetrieb leider geschlossen. Der Schul-Schwimmsport kann unabhängig hiervon stattfinden.“ Auch am vergangenen Wochenende musste das Neckarbad geschlossen bleiben.