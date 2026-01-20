Wegen Personalmangel: Die Zukunft der Kita Regenbogen in Kappel-Grafenhausen ist unklar

Weil zwei Fachkräfte zum 31. März gekündigt haben, kann der Betrieb in der Kappeler Einrichtung nicht fortgeführt werden. Wie es weitergeht, bleibt offen.
Der Elternabend am 13. Januar in der Kita Regenbogen dürfte vielen der Besucher wohl eher wie eine Krisensitzung vorgekommen sein. Der Grund: Zum 31. März haben zwei der drei pädagogischen Fachkräfte gekündigt, informiert die Gemeinde Kappel-Grafenhausen in einer Mitteilung. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Kündigungen habe die Verwaltung an Lösungen gearbeitet, um für die sieben betroffenen Familien ab April eine nahtlose Betreuung sicherstellen zu können. Das war jedoch schwieriger als gedacht, geht aus der Pressemitteilung hervor.