Der SV Rust hat seine zweite Mannschaft auf der Kreisliga B Staffel IV abgemeldet.

Der Verein hat seine Reserve-Mannschaft in der Kreisliga B abgemeldet. Immer wieder hatte das Team mit Personalproblemen zu kämpfen









Als Hauptgrund nannte der Vorsitzende Ralf Arndt im Gespräch mit unserer Redaktion den Personalmangel sowie fehlende Bereitschaft der Spieler. „Es hat nie zweimal hintereinander die gleiche Aufstellung gegeben“, so Arndt. Immer wieder sagten Akteure zu den Spielen ab, dementsprechend kamen im Verlauf der Saison hohe Niederlagen zustande.

Am Ende der Spirale zog der Verein die Reißleine

So entwickelte sich eine Abwärtsspirale, an deren Ende der Verein die Reißleine zog. Am vergangenen Wochenende zog der SV Rust seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B Staffel IV zurück, aus der Tabelle wurde die Mannschaft bereits gestrichen. Die verbleibenden Spieler werden nun in den Trainingsbetrieb der Landesliga-Mannschaft integriert.

Auch die Trainingsbeteiligung war nicht gut

„Aber die Trainingsbeteiligung war in der zweiten Mannschaft leider eh nicht so rosig“, so Arndt und nannte eine Zahl zwischen „fünf und sechs“. Was der Rückzug für die neue Saison bedeutet, ist noch unklar. „Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen“, so Arndt.