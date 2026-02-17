Wegen Özdemir-Hochzeit: „Darf ich auch um Mitternacht heiraten?“ – Palmer erhält mehrere Beschwerden

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat im Tübinger Rathaus geheiratet – um Mitternacht. Sein Standesbeamter, OB Boris Palmer, muss sich nun gegen Kritik wehren.

Boris Palmer und Cem Özdemir haben am vergangenen Wochenende viele Journalisten überrascht: Wegen der angekündigten Hochzeit des Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl hatten mehrere Medienvertreter am Samstagvormittag vor dem Tübinger Rathaus vergeblich gewartet. Anders als zuvor angenommen, war die standesamtliche Trauung von Özdemir und der Kanadierin Flavia Zaka bereits um kurz nach Mitternacht am Valentinstag über die Bühne gegangen.

Der parteilose Tübinger Oberbürgermeister, der in seiner Rolle als Standesbeamter bereits mehr als 100 Paare getraut hat, machte die ungewöhnliche Uhrzeit der Trauung möglich, um dem Brautpaar den Wunsch zu erfüllen, sich im kleinen Kreis ohne Medien das Ja-Wort zu geben. Jetzt beschäftigt den OB die Hochzeit weiter, wie er am Montagabend auf einer Grünen-Wahlkampfveranstaltung in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) berichtete.

Bürger wollen von Palmer wissen: Was hat das den Steuerzahler gekostet?

Auf dem Podium mit Özdemir und Ryyan Alshebl, dem deutsch-syrischen Bürgermeister der Gemeinde Ostelsheim (Kreis Calw), berichtete Palmer von Beschwerde-Mails, die seitdem bei ihm eingehen: „Ich habe Ärger wegen einer Hochzeit, die ich kürzlich durchgeführt habe“, erzählte er, als sich die Diskussion gerade um das Dauerthema Bürokratie in Deutschland drehte.

Ryyan Alshebl (li.), Cem Özdemir (Mitte) und Boris Palmer (re.) auf einer Grünen-Wahlkampfveranstaltung am Montagabend in Weil der Stadt. Foto: STZN/Dürr

In den gut ein Dutzend Nachrichten stünden Sätze wie: „Wenn da jemand nachts im Rathaus von Tübingen heiratet, ist das ungerecht – es sei denn ich darf das auch“, zitiert Palmer. Wie viele Überstunden seien dafür geleistet worden? Was hat das den Steuerzahler gekostet? „Aus so einem Missgunst-Gefühl wird dann eine Vorschrift, wie man nachts im Rathaus heiraten kann“, sagte Palmer, der sich immer wieder über bürokratische Hindernisse hierzulande echauffiert.

Dürfen auch andere nachts im Tübinger Rathaus heiraten?

„Ich bin sowieso 24/7 im Dienst und schreibe keine Überstunden auf. Ich brauche auch keinen Hausmeister, der mir das Rathaus aufschließt, ich habe selbst einen Schlüssel. Es gab null Kosten für den Steuerzahler“, sagte er nach der Veranstaltung im Gespräch mit unserer Zeitung. Dürfen jetzt auch andere Bürgerinnen und Bürger nachts im Tübinger Rathaus heiraten?

Palmer sagte, er antworte auf solche Fragen immer: „Wenn Sie einen Standesbeamten finden, der das macht, dann ja.“ Er als Rathauschef aber könne das nur einem ausgewählten Kreis an Personen ermöglichen, jenen, zu denen er eine besondere, persönliche Beziehung pflegt – wie eben seinem Freund Cem Özdemir. Denn, sagt Palmer: „Sonst bin ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt.“