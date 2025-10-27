Wegen Neubau der B 34 bei Wyhlen: Römische Mauern werden konserviert und abgedeckt

Die Bauarbeiten für die Ortsumfahrung von Wyhlen haben nun auch am Ortsausgang östlich der Bahnschranke begonnen.
Erste Konturen für die Anbindung der „B 34 neu“ an die bisherige Bundesstraße sind nördlich der Straße zu erkennen, wo Erdarbeiten in größerem Umfang die künftige Trassenführung deutlich machen. Sollte die Ortsumfahrung für den Ortsteil Wyhlen Ende 2027 abgeschlossen werden, dann dürfte sich hier im östlichen Ortseingangsbereich ein völlig anderes Bild ergeben. So wird etwa die Siedlung „Stück“ in Wyhlen von der alten B 34 abgehängt. Dazu wird der Bahnübergang an der Gemarkungsgrenze zu Herten geschlossen. und an der Gemarkungsgrenze befindliche Bahnübergang geschlossen und die bisherige B 34 abgehängt wird.