1 Ein Chiringuito am Strand von Es Trenc auf Mallorca: Nicht alle Strandbars dürfen in dieser Saison wieder öffnen. Foto: imago/Tolo Balaguer

Im Süden der Insel dürfen einige der beliebten Chiringuitos nicht mehr öffnen. Das hat das Umweltministerium der Balearen verfügt. Halb Spanien regt sich darüber auf.















Ist das der Anfang vom Ende der Chiringuitos?, fragte dieser Tage Spaniens meistgehörter Radiosender Cadena Ser. Ob an den Stränden der Balearen Sonnenschirme, Liegen und Chiringuitos verschwinden sollten, wollte ein Oppositionsabgeordneter am Dienstag vom Umweltminister der Mittelmeerinseln wissen. Eigentlich geht es um ein paar Strandbars, aber offenbar auch ums Ganze. Was hat Vorrang: der Strand oder das Vergnügen? Und gibt es da überhaupt einen Widerspruch?