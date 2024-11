Das markante Gebäude, das Ende der 1980er-Jahre neu errichtet wurde, muss grundlegend saniert und bis auf Rohbaustatus zurückgebaut werden.

„Weder unseren Kundinnen und Kunden noch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll der Aufenthalt und die Arbeit in einer Großbaustelle zugemutet werden“, betont der Vorstandsvorsitzende Peter Rottenecker. Deshalb wird die Filiale für die Bauzeit von voraussichtlich zehn Monaten zum Jahresende, am 31. Dezember, geschlossen. Der letzte Bankarbeitstag ist der 30. Dezember 2024. An diesem Tag wird auch der Briefkasten an der Bank das letzte Mal geleert, heißt es in der Pressemitteilung der Volksbank.

Da auch die gesamte Technik vollständig zurückgebaut werden muss, kann der Selbstbedienungsbereich während der Bauzeit nicht weiter betrieben werden. Bis zur Fertigstellung der neuen Filiale kann der Geldautomat der Sparkasse in Rust (Selbstbedienungsbereich im neuen Rathaus, Fischerstraße 51) kostenlos genutzt werden. Es stehen auch die Geldautomaten im Europa-Park Rust, unter anderem in den Hotel-Lobbys, zur Verfügung sowie die zahlreichen Geldautomaten in den Volksbank-Filialen und Volksbank-SB-Stellen. Die derzeitige Planung sieht vor, dass die Volksbank ihre Bankgeschäfte in den neuen Räumlichkeiten voraussichtlich im November oder Dezember 2025 wieder aufnehmen kann.

Beratungstermine vorübergehend im neuen Rathaus möglich

Nur wenige Schritte entfernt, im neuen Rathaus, wird es während der Bauphase einen Beratungsraum geben, in dem sich die Kunden zu Terminen mit ihren vertrauten Ansprechpartnern treffen können, teilt die Volksbank mit. Termine können von Montag bis Freitag nach individueller Vereinbarung mit Filialleiter Simon Schell unter Telefon 07821/2 72 94 052 oder per E-Mail an simon.schell@volksbank-lahr.de und mit Privatkundenberater Sascha Hauser unter Telefon 07821/2 72 94 53 oder per E-Mail an sascha.hauser@volksbank-lahr.de vereinbart werden. Auch das Kunden-Service-Center der Volksbank Lahr ist gerne für alle Fragen da und koordiniert die gewünschten Termine unter Telefon 07821/27 20.

Für die alltäglichen Bankgeschäfte stehen alle Filialen der Volksbank Lahr, zum Beispiel in Ettenheim, in Kippenheim oder in Herbolzheim zur Verfügung.