Wegen Missbrauchs dreier Jungen vor Gericht: Jetzt sagt die Familie des Angeklagten aus dem Landkreis Calw aus

1 Vor dem Landgericht Tübingen muss sich ein 58-jähriger aus dem Kreis Calw verantworten. Er soll drei Jungen missbraucht haben. Foto: Aleksandar Mitrevski

Ein 58-jähriger aus dem Kreis Calw muss sich vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Er steht unter Verdacht, drei Jungen im Alter von zwölf bis 14 Jahren missbraucht zu haben. In den Verhandlungen kamen immer mehr Zweifel an der dramatischen Lebensgeschichte des Mannes auf. Nun sagten seine Geschwister aus.









Der Angeklagte betritt den Saal 130 im Landgericht Tübingen, seine Hände und Beine mit Handschellen gefesselt. In Richtung der Publikumsränge gibt es ein leichtes Nicken – einige Familienmitglieder verfolgen die Verhandlung in aller Stille. Am Pult angekommen hat er die Hände vor dem Mund verschränkt, schaut in die Leere, wirkt teilnahmslos. Bis auf wenige Wortwechsel mit seinem Anwalt Holger Böltz sollte das auch für den Rest der Verhandlung so bleiben.