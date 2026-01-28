Wegen mieser Qualität: Stadt Schopfheim wechselt den Caterer für Kitas und Schulen

Mal falsch geliefert, zu spät oder auch mal gar nicht: Ein klares „ungenügend“ gibt es für den Caterer der Schulen und Kitas in Schopfheim. Nun greift der Bürgermeister per Eilentscheid ein.
Gerade erst zum neuen Schuljahr wurde die Verpflegung für Dr.-Max-Metzger-Grundschule, Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, Kita Am Marktplatz und Kita Bildungshaus Langenau neu an das Unternehmen SV Business Catering GmbH (Düsseldorf/Dübendorf) vergeben – auf Basis eines von externen Beraterinnen erarbeiteten Verpflegungskonzepts, mit hohen Qualitätsansprüchen und nach europaweiter Ausschreibung.