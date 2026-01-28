Wegen mieser Qualität: Stadt Schopfheim wechselt den Caterer für Kitas und Schulen

Mal falsch geliefert, zu spät oder auch mal gar nicht: Ein klares „ungenügend“ gibt es für den Caterer der Schulen und Kitas in Schopfheim. Nun greift der Bürgermeister per Eilentscheid ein.

Gerade erst zum neuen Schuljahr wurde die Verpflegung für Dr.-Max-Metzger-Grundschule, Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, Kita Am Marktplatz und Kita Bildungshaus Langenau neu an das Unternehmen SV Business Catering GmbH (Düsseldorf/Dübendorf) vergeben – auf Basis eines von externen Beraterinnen erarbeiteten Verpflegungskonzepts, mit hohen Qualitätsansprüchen und nach europaweiter Ausschreibung.

Qualitätsstandards nicht gehalten Von Anfang an aber war offenbar der Wurm drin: Das Essen wurde oft zu spät oder auch mal gar nicht geliefert, mal fehlten die Beilagen, mal das Dessert, grundsätzlich ließ die Qualität der Speisen zu wünschen übrig und geforderte Standards in Sachen Abwechslung und „kindergerechtes, genießbares Angebot waren zu keiner Zeit verlässlich gegeben“, findet die Stadt in einer Mitteilungsvorlage für die Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag ausnehmend klare Worte. Zahlreiche Verhandlungen und Gespräche mit dem Catering-Unternehmen „führten zu keinerlei Verbesserung“, heißt es weiter.

Stadt zieht die Reißleine

Zwischenzeitlich hat die Stadt die Reißleine gezogen: In Gesprächen Anfang November sei deutlich geworden, dass auch mittel- oder langfristig aus logistischen Gründen „keine akzeptable Qualität mit verlässlichen Rahmenbedingungen geliefert werden kann“ – das von dem Unternehmen abgegebene Angebot war demnach schlichtweg „nicht realistisch“. Ende November dann einigte man sich darauf, dass der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wird, sobald die Stadt Schopfheim sich für einen neuen Caterer entschieden hat. Bis dahin wurde die Essensbelieferung fortgeführt, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

bbv Gastro aus Lörrach übernimmt

Auf der Suche nach einem anderen Caterer vermeldet die Stadt nun zwei Monate später Erfolg: Ab kommender Woche – 1. Februar – übernimmt die Lörracher bbv Gastro die Verpflegung der betroffenen Schulen und Kindergärten. Um die reibungslose Essensversorgung ohne Unterbrechung sicherzustellen, sei eine Eilentscheidung des Bürgermeisters nötig gewesen, schreibt das Rathaus.

Der Entscheidung für den neuen Anbieter gingen eine „gründliche Prüfung der Angebote und zahlreichen Rückfragen und Verhandlungen in Hinsicht auf das Preisgefüge, Speiseplanung und Logistik“ voraus, betont die Stadt. Auch wurden Referenzen bei Kitas in Lörrach und Weil am Rhein eingeholt, und bei einer Probeverkostung überzeugten sich die zuständigen Rathausmitarbeiter höchstpersönlich von der Qualität des Essensangebotes, ist der Vorlage zu entnehmen.

Gleicher Preis, bessere Leistung

„Das Preis-Leistung-Verhältnis, die Qualität, die zum Personalgefüge und Essenszeiten passende Logistik sowie die Verlässlichkeit in der Kommunikation haben überzeugt“, begründet die Verwaltung ihre Entscheidung.

Zwei weitere Angebote „lagen auch nach Verhandlung preislich deutlich über dem bestehenden Finanzrahmen“, heißt es weiter. Mit bbv Gastro nun könne der aktuelle Essenspreis – 5,80 Euro für Schulkinder und 5,30 Euro für Kitakinder – gehalten werden.

Systemwechsel zu „Cook & Hold“

Mit dem Anbieterwechsel geht ein „Systemwechsel“ einher: Da die bbv Gastro GmbH nur Warmanlieferung (Cook & Hold) im Portfolio habe, rücke man vom derzeit eigentlich favorisierten „Cook & Chill“ (kochen, herunterkühlen, anliefern, aufwärmen) ab. Auf Sommer 2027 steht eine Neuvergabe der Schul- und Kitaverpflegung an.