1 Die Sprengung ist um unbekannte Zeit verschoben worden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld sollen am Abend gesprengt werden. Aber dann wird ein Mensch im Sperrbereich entdeckt.









Nach einer Störaktion vor der geplanten Sprengung der beiden Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerkes Grafenrheinfeld bei Schweinfurt in Bayern ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Das berichtete eine dpa-Korrespondentin am Ort des Geschehens. Die Sprengung soll noch am Abend erfolgen.