Der Ortsvorsteher aus Wittenweier, Sven Kehrberger, bittet aus gesundheitlichen Gründen um ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt. Der Gemeinderat von Schwanau wird sich in der nächsten Sitzung mit dem Antrag befassen.

Seit September 2004 vertritt Sven Kehrberger, der auch langjähriges, gewähltes Mitglied des Ortschaftsrats und des Schwanauer Gemeinderats ist, als ehrenamtlicher Ortsvorsteher die Interessen des Ortsteils Wittenweier und darüber hinaus auch die der Gemeinde Schwanau.

Aufgrund einer langanhaltenden Erkrankung hat Kehrberger darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben als Ortsvorsteher zu entbinden, um sich vollumfänglich auf die weiteren Behandlungen, sowie auf eine hoffentlich baldige Genesung konzentrieren zu können.

Bürgermeister würdigt Kehrberger und wünscht ihm schnelle Genesung

In der kommenden Gemeinderatssitzung muss der Schwanauer Gemeinderat noch formal die Feststellung treffen, dass ein Hinderungsgrund gemäß der Gemeindeordnung vorliegt und somit die Voraussetzungen für das Ausscheiden aus dem Amt gegeben sind.

„Ich schätze Herrn Kehrberger nicht nur in seiner Funktion als Ortsvorsteher sehr, sondern auch als Mensch, dersich durch seine ehrliche Art auszeichnet. Seit fast 19 Jahren vertritt er mit seiner ruhigen, sachlichen Art die Interessen der Bürgerinnen und Bürger und vor allem sehr kompetent und qualifiziert das Amt des Ortsvorstehers“, würdigt Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann Kehrberger in einer Pressemitteilung. Mit seinem Blick auf das Ganze habe Kehrberger nicht nur vieles für den Ortsteil Wittenweier gemeinsam mit dem Ortschaftsrat umsetzen können, er habe auch zusammen mit den Vereinen, der Kirche und der Bevölkerung vieles für die Allgemeinheit getan, so Gutmann weiter.

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben Kehrberger in der vergangenen Zeit in zunehmendem Maße die Ausübung seiner Ortsvorstehertätigkeit erschwert. „Ich wünsche Herrn Kehrberger im Namen der Gemeinde Schwanau, sowie auch ganz persönlich, eine schnelle Genesung,“ sagt der Schwanauer Rathauschef, der größten Respekt vor der Entscheidung von Ortsvorsteher Kehrberger habe.

Nachfolger

Nach wie vor wird der stellvertretende Ortsvorsteher Hartmut Läßle die Aufgaben von Kehrberger übernehmen. Nach der Befassung im Gemeinderat wird der Ortschaftsrat Wittenweier voraussichtlich im Juli dem Gemeinderat einen neuen Ortsvorsteher zur Wahl vorschlagen.