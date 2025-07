Wer dieser Tage im Seepark auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände unterwegs ist, dem dürften die Schilder auffallen, die die Lahrer Stadtverwaltung an mehreren Stellen platziert hat. „Als Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge ist das Baden im Stegmattensee vorübergehend verboten!“, heißt es darauf.

Den Hintergrund erläuterte die Stadt am Montag auf Nachfrage der LZ. Demnach wurden im LGS-See Kolibakterien nachgewiesen. Diese können ein Indikator für Verunreinigungen sein und beim Menschen Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Wobei die Verwaltung betont, es handele sich ausdrücklich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Untersuchungen sind strenger als andernorts

Denn: „Der Stegmattensee wird nach den Naturbadeteich-Richtlinie beprobt. Diese Regelungen sind strenger als die Regeln, die für einen natürlich gewachsenen See gelten.“ So würden regelmäßig zweimal wöchentlich an mehreren Stellen Proben gezogen. Dabei seien „punktuell minimale Überschreitungen“ festgestellt worden, während andernorts alles im grünen Bereich gewesen sei, heißt es aus dem Lahrer Rathaus.

Es sei nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht sicher, dass Schwäne-, Gänse- oder Entenkot die eine Probe „zufällig“ verunreinigt habe. Jedenfalls muss der See laut Stadt fürs Baden gesperrt bleiben, bis alle Untersuchungen wieder unbedenkliche Ergebnisse lieferten. Wann das der Fall ist, sei nicht abzuschätzen.