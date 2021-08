Knochenfund nach 42 Jahren Vermisste vom Spaziergang in Calw nicht zurückgekehrt

Nach 42 Jahren wurde der Fall einer vermissten Frau in dieser Woche gelöst. Doch auch nach dem ­Knochenfund in einem Wald bei Calw bleiben ­viele Fragen offen. Wir ­haben in unserem Archiv nach Antworten gesucht.