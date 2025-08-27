Wegen Hype um Playmobil-Figur: Wer darf den Bollenhut eigentlich tragen?

Das Interesse an der Playmobil Schwarzwald Marie reißt nicht ab. Natürlich trägt sie auch den berühmten Bollenhut. Aber wer - außer sie - darf das überhaupt? Wir haben mit einer Bollenhutmacherin darüber gesprochen.
Die Playmobil-Sonderfigur Schwarzwald Marie hat in den vergangenen Wochen einen enormen Hype ausgelöst. Binnen drei Tagen waren die 77.000 produzierten "Männchen" mit dem markanten roten Bollenhut vergriffen. Doch woher kommt die traditionelle Schwarzwälder Kopfbedeckung eigentlich genau? Und wer darf einen Bollenhut tragen?