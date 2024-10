Wegen hohen Investitionen: Wasser wird für Friesenheimer ab 2025 spürbar teurer

1 Dass aus den Brunnen im Wald, wie hier der Schutterer Brunnen in der Holzgasse, Wasser schießt, täuscht. In den kommenden Jahren muss mit noch mehr Trockenheit gerechnet werden. Foto: Bohnert-Seidel

In Friesenheim werden in den kommenden Jahren Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung und in die Abwasserentsorgung investiert. Diese Investitionen werden den einzelnen Bürger belasten.









Mittlerweile zählt Friesenheim mehr als 14 000 Einwohner. Weitere Neubaugebiete in Heiligenzell hinter dem ehemaligen Klostergebäude sowie in Friesenheim im „Eschental“ entstehen. Mit dem Wachstum von Friesenheim geht auch ein gestiegener Trinkwasserverbrauch einher. In den kommenden Jahren werden hohe Summen in die Wasserversorgung investiert. Probebohrungen für einen dritten Tiefbrunnen dürften noch in diesem Jahr folgen. Die unabdingbare Notwendigkeit in die Investition machte Bauamtsleiter Markus Reinbold unmissverständlich klar. Die Trockenheit der Böden und des Waldes infolge des Klimawandels wird bis im Jahr 2050 Friesenheim mit einer tiefroten Farbe überziehen. Bereits heute weise Friesenheim ein Defizit in der Reserve aus. In Spitzenzeiten, wenn vor allem die Quellschüttung ausbleibe, müsse verstärkt Wasser aus dem Tiefbrunnen in Oberschopfheim entnommen werden. „Wir entnehmen, was technisch gerade irgendwie möglich ist“, betont Reinbold. Künftige Maßnahmen, wie ein dritter Tiefbrunnen, sollen sowohl im mittleren Bedarf als auch in Spitzenzeiten über Reserven verfügen. Bürgermeister Erik Weide betonte: „Der erhöhte Kalkgehalt im Wasser ist unser geringstes Problem.“ Das müsse den Bürgern klar sein.