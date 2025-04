Das Hin und Her um eine mögliche Fusion mit dem FC Suebia hat erste sportliche Konsequenzen: Die Coaches David Kolar und Fabio Güntert sind beim FV 08 Rottweil II zurückgetreten. In ihrem letzten Spiel gab’s noch mal einen klaren 3:0-Sieg.

Zwei Fragen beherrschten die B1-Staffel am vergangenen Wochenende: Wann wird Tabellenführer SG Schörzingen/Zepfenhan vorzeitig Meister? Und warum steht der FV 08 Rottweil II nach einem 3:0-Auswärtssieg in Villingendorf ohne sein Trainerduo da?

Meisterschaft ist schon bald entschieden

Sechs Spieltage vor Rundenende hat Schörzingen/Zepfenhan (55 Zähler) um Torjäger Simon Henle (27 Treffer) 13 Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger SV Herrenzimmern (42) und die dahinter rangierende SG Fluorn/Winzeln II (38). Bereits am Wochenende nach der Osterpause kann der Aufstieg eingetütet werden. Wenn Herrenzimmern daheim gegen Villingendorf verliert und die SGSZ in Rötenberg gewinnt – dann wären es 16 Punkte Abstand.

Nach der geplatzten Fusion sind der FV 08 Rottweil und der FC Suebia weiter auf sich alleine gestellt. Auch auf dem Fußballplatz könnte das Auswirkungen haben – ein Landesligist in der Stadt dürfte so mittelfristig kein realistisches Szenario mehr sein.

Krise beim FV 08 Rottweil verschärft sich

Indes verschärft sich die Vereinskrise des FV 08 Rottweil mit dem Hin und Her rund um den Fusionswunsch mit dem FC Suebia Rottweil. Am Wochenende traten erste sichtbare Risse im sportlichen Bereich zu Tage: Das Trainerteam des FV 08 Rottweil II trat zurück.

Abschied nach 3:0-Sieg

David Kolar und Fabio Güntert verabschiedeten sich emotional von ihrem Team, nachdem sie mit 3:0 beim SV Villingendorf II gewannen. Im Kampf um den Klassenerhalt waren es wichtige drei Zähler.

Auch als Jugendleiter zurückgetreten

Die Gründe für den Abgang des Duos benannte der 36-jährige Kolar offen: „Das ganze Drumherum um die Fusionsgeschichte hat eine Form angenommen, in der ich mich nicht mehr auf den sportlichen Bereich konzentrieren konnte. Deswegen bin ich auch von meinem Amt als Jugendleiter wie vom Trainerposten mit sofortiger Wirkung zurückgetreten“, sagt der B-Lizenz-Inhaber, der mit dem SV Kolbingen und RW Reichenbach in der Vergangenheit bereits Aufstiege in die Bezirksliga und Kreisliga A feierte.

Ergebnisse und Torschützen vom Wochenende

SG Bösingen III/Beffendorf II - SpVgg Stetten-Lackendorf 2:2 (1:1).

Tore: 0:1, 2:2 Ronny Beck (17., 74.), 1:1 Hannes Hilzinger (29.), 2:1 Timo Schneider (57.).

SG Deißlingen/Lauffen II - FC Hardt II 3:5 (0:2).

Tore: 0:1 Marius Maier (16.), 0:2, 0:3, 1:4 Thomas Geisler (22., 52., 63.), 1:2, 2:5 Sedric Podnar (60., 71.), 1:5 Paul Spinner (70.), 3:5 Dennis Wemker (89.).

SG Zimmern III/Horgen II - SV Herrenzimmern 1:2 (0:1).

Tore: 0:1 Philipp Bauser (32.), 0:2 Janick Stern (88.), 1:2 Eigentor (90.).

SV Villingendorf II - FV 08 Rottweil II 0:3 (0:2).

Tore: 0:1, 0:3 Nico Rocks (30., 83.), 0:2 Mario Matos (35.).

SG Dunningen II/Seedorf II - SG Mariazell/Locherhof II 0:0.



SV 98 Rottweil - SG Aichhalden/Rötenberg II 2:2 (1:1).

Tore: 1:0, 2:1 Daniel Fritz (28., 71.), 1:1 Thorsten Armbruster (33.), 2:2 Dennis Steeger (74.).

SG Schörzingen/Zepfenhan - SG Fluorn/Winzeln II 4:1 (3:1).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Simon Henle (13., 30., 42.), 3:1 André Notheis (44.), 4:1 Jonas Keller (54.).