Wegen Hangrutschen: Helikopter bei Holzbergung am Schramberger Gymnasium im Einsatz
Die Flugroute zum Zwischenlagerplatz im Bereich Forstweg Am Felsenheller ist auf dieser Abbilung sichtbar. Foto: Stadt Schramberg

Oberhalb des Schramberger Gymnasiums und Sportplatzes finden Sicherungsmaßnahmen im Wald aus der Luft statt.

Die Stadt Schramberg kündigt entsprechende Maßnahmen für 27. bis 29. August an. Das Wetter müsse dazu aber auch mitspielen. Die Vorbereitungen für den Verkehrssicherheitshieb im Bereich des Gymnasiums und Sportplatzes sind bereits abgeschlossen. Ein Helikopter soll dann die gefällten Bäume aus dem schwer zugänglichen Gelände bergen. Ziel sei es möglichst viel Holz aus dem Gebiet herauszufliegen. Die Arbeitsbereiche werden für den Zeitraum der Maßnahme gesperrt und alle Anlieger wurden informiert, um die Maßnahme sicher durchzuführen. Unter anderem müssen auch Gegenstände vor dem Wind der Rotoren gesichert werden.

 

Hintergrund des Hiebes ist, dass das betroffene Gebiet in der Vergangenheit von Hangrutschen betroffen war. Ein geologisches Gutachten hat daher empfohlen, auf Bodenverwundungen in diesen Waldbereichen zu verzichten. Zudem müssen größere Holzansammlungen vermieden werden, da sie das Risiko weiterer Rutschungen erhöhen können. Aus diesem Grund erfolgt die Holzbergung kostenintensiv, aber äußerst effizient per Lufttransport.

 