Wegen Hangrutschen: Helikopter bei Holzbergung am Schramberger Gymnasium im Einsatz

Oberhalb des Schramberger Gymnasiums und Sportplatzes finden Sicherungsmaßnahmen im Wald aus der Luft statt.







Die Stadt Schramberg kündigt entsprechende Maßnahmen für 27. bis 29. August an. Das Wetter müsse dazu aber auch mitspielen. Die Vorbereitungen für den Verkehrssicherheitshieb im Bereich des Gymnasiums und Sportplatzes sind bereits abgeschlossen. Ein Helikopter soll dann die gefällten Bäume aus dem schwer zugänglichen Gelände bergen. Ziel sei es möglichst viel Holz aus dem Gebiet herauszufliegen. Die Arbeitsbereiche werden für den Zeitraum der Maßnahme gesperrt und alle Anlieger wurden informiert, um die Maßnahme sicher durchzuführen. Unter anderem müssen auch Gegenstände vor dem Wind der Rotoren gesichert werden.