Wegen guter Wetteraussichten: Freibad in Loßburg bleibt eine Woche länger auf

1 Hängen noch mal eine Woche dran (von links): Bademeisterin Stephanie Braun, stellvertretender Vorsitzender Manfred Völker, erster Vorsitzender Michael Hoffer und Kiosk-Leiterin Susi Holzapfel vom Förderverein Loßburger Bäder. Foto: PETER STUMPF/www.itprax.de

Gute Nachrichten für alle, die noch mal ins Freibad wollen. Der Förderverein des Loßburger Freibads verlängert die Saison um eine Woche. Zum Abschluss soll es dann eine „Irish Night“ geben mit Musik und Bildern von Irland.









Unbeständig, nass und kühl: So startete im Mai die Badesaison im Loßburger Freibad. Und so blieb es auch fast den ganzen Juni hindurch. So oft wie in diesem Jahr musste bisher noch nie die Schlechtwetterregelung angewendet werden, wie der Förderverein Loßburger Bäder in einer Pressemitteilung berichtet.